Altra riconferma in casa Gela Basket: Todorovic prolunga la propria avventura in biancazzurro

Arrivato al PalaLivatino ormai due anni fa, l’atleta montenegrino è pronto per indossare la casacca del club della cicogna biancazzurra per la terza stagione consecutiva.

Gela. Il Gela Basket ufficializza la riconferma di Luka Todorovic, ala classe ‘02. Arrivato al PalaLivatino ormai due anni fa, l’atleta montenegrino è pronto per indossare la casacca del club della cicogna biancazzurra per la terza stagione consecutiva. Per lui, sarà anche la prima esperienza in Serie B Interregionale.

“Nella memoria della tifoseria e degli addetti ai lavori resta indelebile la prestazione offerta nello scorso torneo durante la semifinale playoff al PalaPentimele contro la Dierre Reggio Calabria. In un match cruciale, disputato proprio nel giorno del suo compleanno, Todorović ha sfoderato una prova maiuscola guidando i compagni alla vittoria con ben sette triple a segno e una presenza imprescindibile sul campo - scrive il club -. La riconferma di Todorović garantisce a coach Bernardo un atleta integrato nei meccanismi di squadra, capace di ricoprire più ruoli e di garantire pericolosità costante dall'arco. Il giocatore sarà regolarmente ai nastri di partenza al PalaLivatino per l'avvio del raduno prestagionale”.