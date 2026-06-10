Nuova Città di Gela, ufficiale la riconferma di Giulia De Luca
Il libero classe ‘01 rimarrà in giallorosso almeno per un’altra stagione.
A cura di Giovanni Indovina
10 giugno 2026 11:17
Gela. Come anticipato la scorsa settimana ai nostri microfoni dal ds Bonaccorso, la Nuova Città di Gela riconferma Giulia De Luca. Il libero classe ‘01 rimarrà in giallorosso almeno per un’altra stagione.
"Sono felice di proseguire il mio percorso con la maglia giallorossa anche quest’anno: la riconferma rappresenta per me uno stimolo importante - afferma l’atleta -. Affronterò la nuova stagione con grande motivazione, consapevole del lavoro che ci aspetta e con grande determinazione per il raggiungimento degli obiettivi. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra".