Bodybuilding, Capurro conquista due podi alla Flex Week di Milano

Weekend da protagonista, in occasione della Flex Week di Milano, per Antonino Capurro.

Gela. Weekend da protagonista, in occasione della Flex Week di Milano, per Antonino Capurro. Il bodybuilder gelese d’adozione, dopo il salto di federazione in IFBB Pro League, giganteggia nella categoria Men’s Physique Classe A Novice e Classe B Open e conquista due prestigiosi podi.

“I giudici ci hanno assicurato che è stato un esordio magnifico e che siamo piaciuti molto alla stessa giuria che a settembre sarà al Mr Olympia - dichiara Capurro -. Ripartiremo ad allenarci, nei prossimi giorni, con la consapevolezza di poter arrivare in alto”.