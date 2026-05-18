Giovani talenti in pista: il weekend da protagonista del team di Massimo Bianca
Fine settimana di crescita per i talenti locali guidati dal tecnico gelese, protagonisti a Niscemi, Palermo e Catania nelle rispettive competizioni.
Gela. Weekend di soddisfazioni per i giovani atleti guidati da Massimo Bianca. Flavio Greco, al Trofeo Città di Niscemi, conquista un ottimo secondo posto nella categoria cadetti. Nel medesimo giorno, a Palermo, Salvatore Bianca si aggiudica il primato nei 100 metri con la Milone Siracusa, mentre Giorgia Trainito e Agnese Di Benedetto ottengono la seconda e la quarta posizione alla prova dei Campionati Italiani di Serie B. Prendono parte al trofeo “Speedy Gonzales” di Catania, invece, Davide Cascino ed Erica Marrale, classificandosi alla quarta posizione nelle rispettive categorie di appartenenza.
Fine settimana di crescita per i talenti locali guidati dal tecnico gelese, protagonisti a Niscemi, Palermo e Catania nelle tre competizioni.