Gela, è ora di voltare pagina: giovedì vertice decisivo

Se le cose seguiranno il corso atteso, la prossima sarà la settimana decisiva per il futuro del Gela Calcio.

Gela. Il Gela ha ufficialmente avviato la procedura di cessione, annunciandola attraverso i propri canali ufficiali con un lungo comunicato. La proprietà si rende disponibile a cedere il club a costo zero, con i nuovi soci chiamati a farsi carico dell’ingente somma di debiti accumulati.

Una scelta necessaria e inevitabile per non ostacolare il lavoro del primo cittadino Di Stefano, impegnato a portare in città profili imprenditoriali in grado di assicurare solidità e continuità al club. Come scritto in un comunicato dallo stesso sindaco, la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per la formalizzazione di una nuova proposta progettuale. Giovedì, in particolare, si svolgerà una riunione determinante in prospettiva futura.

Lo stravolgimento dell’organigramma societario potrebbe anche portare i giocatori a tornare a Gela, città che li ha amati e supportati fino all’ultimo mostrandogli calore e affetto. Il futuro passa dai prossimi giorni e dalle notizie che arriveranno. Gli ultimi segnali emersi sono incoraggianti: i contatti con i soci vanno intensificandosi ed è questione di tempo prima di raggiungere il closing.

La definizione di una nuova proposta progettuale porterà alla fine dell’era Vittoria, durata esattamente due stagioni. La prima, al fianco di Scerra, ha regalato a Gela un grande campionato di Eccellenza coronato con la rimonta sul Canosa e la conseguente promozione in Serie D attraverso la porta dei playoff.

La seconda annata, da un punto di vista prettamente sportivo, si è rivelata positiva, con i biancazzurri che hanno conquistato la salvezza con ampio margine di anticipo. Sotto l’aspetto amministrativo, la gestione Vittoria dell’ultima stagione ha lasciato alquanto a desiderare. Gli stipendi arretrati, i punti di penalizzazione e l’assenza per larghi tratti di figure fondamentali come l’addetto stampa e il preparatore atletico ne rappresentano l’emblema. Se le cose seguiranno il corso atteso, la prossima sarà la settimana decisiva per il futuro del Gela Calcio.