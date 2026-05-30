Gela Basket sbanca Catania: netta vittoria in gara 1 della finale

Il Gela Basket è a un passo dallo scrivere una nuova pagina della propria storia

Gela. Colpaccio del Gela Basket al Palazzetto Leonardo da Vinci e Alfa Catania k.o. nel primo round delle finali play-off. I biancazzurri indirizzano la serie e si regalano un weekend magico sognando la Serie B. Gara 1 termina sul punteggio di 62-97 in favore del Gela, che ribalta il fattore campo e si aggiudica il primo capitolo della saga. Così facendo, la sfida di mercoledì potrebbe già rivelarsi decisiva in ottica promozione. Il Gela Basket è a un passo dallo scrivere una nuova pagina della propria storia.