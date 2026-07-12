Il Gela raggiunge quota 400 abbonamenti, Melfa: “La corsa verso i 1000 è appena iniziata”

La città sta riponendo grande fiducia nel progetto della nuova proprietà e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Gela. Partita il primo luglio, la campagna abbonamenti del Gela Calcio festeggia oggi il traguardo di 400 tessere vendute. Un dato più che positivo e impreziosito dal fatto che non è ancora stato reso noto il nome del prossimo allenatore né degli elementi che formeranno l’organico biancazzurro. La città sta riponendo grande fiducia nel progetto della nuova proprietà e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

“400 abbonati: è già un record. A pochi giorni dall'avvio della campagna, il Gela Calcio registra numeri da record e ringrazia chi ha già acquistato l'abbonamento 2026/27 - scrive il club -. 400 abbonati sono un dato che ci impone impegno e una riflessione seria: Gela ha voglia di sport e faremo di tutto per offrire un grande calcio. Insieme siamo forza pura e il Presti si prepara a essere una fortezza inespugnabile. La corsa verso i 1.000 è appena cominciata”.