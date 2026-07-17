Gela Basket, Cipolla: “Porteremo alto il nome di Gela in mezza Italia”

Si preannuncia un continuo confronto con alcune delle realtà più affascinanti e prestigiose dell’intero panorama cestistico meridionale.

Gela. Il Gela Basket inizia a porre le basi per la nuova stagione. Ai nastri di partenza del campionato di Serie B Interregionale, la società biancazzurra conferma, anche attraverso i movimenti di mercato, l’intenzione di volersi divertire senza limitarsi a un semplice ruolo da comprimaria.

L’ultimo tassello aggiunto all’organico è Davide Drigo, ala grande del ‘99. Centimetri ed esperienza al servizio del club presieduto da Fabio Cipolla, che si assicura un innesto di grande qualità e protagonista, negli ultimi anni, con l’Alfa Catania. Palermitano di nascita, è cresciuto nel prestigioso vivaio della Stella Azzurra Roma prima di confrontarsi con la pallacanestro dei “grandi” e stabilizzarsi tra Serie B Interregionale e Serie C.

Con Drigo salgono a quattro i colpi di mercato messi a segno finora dal Gela Basket, che in precedenza aveva già annunciato gli arrivi di Tartaglia, Cagnacci e Cernic. Anche quest’ultimo, così come l’ala grande palermitana, è reduce da annate in Serie C in cui ha incrociato in diverse occasioni il Gela Basket. Un dettaglio che testimonia come la dirigenza biancazzurra non abbia mai smesso di monitorare il campo, facendo dello scouting diretto uno dei suoi punti di forza, specialmente in chiave mercato.

“Drigo si aggiunge a Cernic nella lista dei giocatori che ci hanno fatto soffrire negli scontri diretti ma che siamo fortunatamente riusciti ad arruolare - dichiara ai nostri microfoni Fabio Cipolla -. Speriamo di riuscire a toglierci tante soddisfazioni con loro”.

Ufficiale, intanto, la composizione del girone F. Tra le quattordici squadre inserite nel raggruppamento figura anche il Gela Basket, protagonista nella competizione fino alle porte di Roma. Cinque squadre siciliane, cinque campane, due calabresi, una molisana e una laziale a comporre il quadro. Si preannuncia un continuo confronto con alcune delle realtà più affascinanti e prestigiose dell’intero panorama cestistico meridionale.

“Vogliamo fare la nostra parte, la priorità sarà mantenere la categoria ma facendo divertire il pubblico - prosegue il massimo dirigente biancazzurro -. Nel girone era previsto l’accoppiamento con le squadre pugliesi ma c’è stata una rimodulazione del raggruppamento. Faremo in modo di portare in alto il nome della Gela che piace in mezza Italia”.