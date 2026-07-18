Nuova Città di Gela, approda alla corte giallorossa la schiacciatrice Caterina Miecchi

L’atleta vanta un significativo bagaglio di esperienza dopo aver disputato diversi campionati di B1 e B2.

Gela. Caterina Miecchi è una nuova giocatrice dell’Ecorigen Nuova Città di Gela. Ufficializzata stamattina, la schiacciatrice va a rinforzare il roster a disposizione di Gianluca Aceto in vista della prossima stagione. L’atleta vanta un significativo bagaglio di esperienza dopo aver disputato diversi campionati di B1 e B2.

“Alla fine di questa stagione ero un po’ rammaricata perché per una serie di ragioni non era andata come ci eravamo prefissate. Ero titubante se continuare o meno e, soprattutto, dove. In cuor mio, però, la voglia di riscattarmi e vincere ancora era tanta. Finché Gianluca e Massimo mi hanno proposto questo meraviglioso e promettente progetto, difficile da non accettare! Mi ha colpito subito la determinazione, la serietà e soprattutto la voglia di far bene - racconta ai microfoni del club -. Sono orgogliosa e felice che la scelta del roster sia ricaduta anche su di me. Non vedo l’ora di scendere in campo per divertirci e toglierci anche qualche soddisfazione! Diciamo che il publico caloroso e carico di cui mi hanno parlato ha dato un ulteriore mano per la decisione finale: ho sempre desiderato e ricercato palazzetti grintosi!! Spero di fare e dare il mio meglio e il contributo a questa realtà”.