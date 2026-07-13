Gela Basket, primo rinforzo: arriva l’ala Tartaglia

Rinforzo di spessore per l’organico biancazzurro allestito da Provenzani e guidato, nella prossima stagione, da Bernardo.

Gela. Primo innesto per il Gela Basket, che si assicura l’ala agrigentina Mario Tartaglia. Classe ‘98, l’atleta è reduce da una stagione al Lions Bisceglie, condita da 29 presenze con una media di 9.4 punti a partita. In carriera, poi, ha collezionato diverse altre esperienze tra Serie C Gold e Serie B Interregionale.

Rinforzo di spessore per l’organico biancazzurro allestito da Provenzani e guidato, nella prossima stagione, da Bernardo. Il Gela Basket fa sul serio e non vuole farsi trovare impreparato.