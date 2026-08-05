Ecoplast Volley, ufficiale la riconferma di Tilaro e Fabrizi

L’Ecoplast Volley ufficializza la permanenza in rossonero di Claudio Tilaro e Thomas Fabrizi.

Gela. Altre due riconferme per l’Ecoplast Volley: prolungati i contratti di Claudio Tilaro e Thomas Fabrizi. Il primo, schiacciatore di grande affidabilità, è ormai uno dei volti più iconici della società e ha vissuto in prima persona le ultime annate ricoprendo sempre un ruolo da protagonista.

Ufficiale anche la riconferma di Thomas Fabrizi, negli ultimi anni punto fermo del vivaio rossonero e non solo. Palleggiatore classe 2008, in maglia rossonera avrà la possibilità di misurarsi, per la prima volta in carriera, nel prestigioso campionato di Serie B.