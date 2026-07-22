Gela, La Spina: “Stiamo allestendo una squadra forte, non puntiamo a una semplice salvezza”

Proseguono, intanto, i contatti con diversi giocatori. Da definire gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità dell’arrivo di Camilleri e Ceesay.

Gela. Il Gela dà ufficialmente il via alla propria campagna acquisti. Il primo colpo è Andrea Ferrigno, difensore gelese classe ‘01 reduce da diverse esperienze lontano da casa in cui ha collezionato oltre cento apparizioni nella massima serie dilettantistica, militando in Sicilia e non solo. La scorsa stagione ha indossato la divisa verdeamaranto della Sancataldese retrocedendo in Eccellenza al termine di un’annata parecchio sfortunata. Ferrigno, però, è ugualmente riuscito a mettersi in mostra guadagnandosi la chiamata di diverse società. Tra queste il Gela, che è riuscito a ingaggiarlo grazie anche alla forte volontà del giocatore di vestire la maglia biancazzurra.

“Il nostro non era un semplice slogan, era una volontà reale. Noi vogliamo riportare a casa calciatori gelesi di spessore che si sono fatti conoscere altrove - afferma ai nostri microfoni Giuseppe La Spina, vice presidente biancazzurro -. Il Gela è dei gelesi e il calcio è della gente. Partiamo da questa base per costruire una squadra forte”.

Ufficializzato in mattinata anche il prolungamento del contratto di Vincenzo Tuccio, per il secondo anno consecutivo in biancazzurro. Un’occasione di rilancio per l’esterno gelese, reduce da una stagione non particolarmente brillante e condizionata da diversi fattori extra campo che hanno inciso sulla sua esperienza gelese. Il fantasista locale avrà la chance di mettere nuovamente il proprio estro al servizio della squadra della sua città.

“Vincenzo, secondo me, è un giocatore di talento. È chiaro che ci sono annate positive e altre negative. Sappiamo bene che le problematiche dell’anno scorso non hanno dato serenità ai giocatori, ma quest’anno c’è una nuova società che sta prendendo degli impegni e che ha dato prova della propria serietà pagando anche debiti pregressi - prosegue -. Mi auguro che i giocatori possano affrontare l’annata con maggiore serenità e consapevolezza. Sono sicuro che quest’anno Vincenzo ci darà grandi soddisfazioni”.

Proseguono, intanto, i contatti con diversi giocatori. Da definire gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità dell’arrivo di Camilleri e Ceesay. Il primo, che vanta anche esperienze risalenti a diversi anni fa con Juventus, Reggina e Chelsea, è reduce dalla salvezza conquistata ai playout con il Crema, militante nel girone D. Ceesay, invece, ha militato nell’ultima stagione al Termoli, andando in rete in una sola occasione ma dimostrando qualità e dinamismo in mezzo al campo. Sbuttoni, intanto, pare ormai diretto verso il Messina, così come Petta pare ormai a un passo dal Siracusa. Quasi certi della permanenza, invece, Giuliano e Aperi, in trattativa avanzata col Gela.

“Arriveranno altri giocatori gelesi che hanno calcato campi importanti dimostrando di essere calciatori di categoria superiore - continua -. Ci sono trattative avanzate che stanno andando avanti. Daremo maggiori notizie non appena avremo le firme sui contratti”.

Il vice presidente La Spina, intanto, ci ha tenuto a precisare che la società non ambirà a una semplice salvezza ma punterà ad alzare l’asticella. L’obiettivo, dunque, è quello di costruire una squadra forte che possa deliziare e far divertire il pubblico gelese.

“Quest’anno non costruiremo una squadra tanto per salvarci ma stiamo lavorando per allestire una rosa forte - conclude -. Non potrà sicuramente competere con le corazzate con budget alti ma noi faremo in modo di far divertire il pubblico gelese. Vedrete che ci saranno anche nomi importanti”.