Slalom di Sciacca, altra domenica da ricordare per Gianni Carfì
Allo Slalom di Sciacca, il talentuoso pilota gelese si è piazzato al quarto posto di classe e alla quarta posizione assoluta.
A cura di Giovanni Indovina
07 agosto 2026 10:00
Gela. Ancora un’altra gara da protagonista per Gianni Carfì. Allo Slalom di Sciacca, il talentuoso pilota gelese si è piazzato al secondo posto di classe e alla quarta posizione assoluta.
Un piazzamento che impreziosisce un’altra stagione sportiva da incorniciare che ripaga tutti i sacrifici di Carfì, che negli ultimi anni ha inanellato successi su successi portando sempre in alto il nome della sua città.