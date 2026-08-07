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Slalom di Sciacca, altra domenica da ricordare per Gianni Carfì

Allo Slalom di Sciacca, il talentuoso pilota gelese si è piazzato al quarto posto di classe e alla quarta posizione assoluta.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
07 agosto 2026 10:00
Slalom di Sciacca, altra domenica da ricordare per Gianni Carfì -
Gela
Sport
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Gela. Ancora un’altra gara da protagonista per Gianni Carfì. Allo Slalom di Sciacca, il talentuoso pilota gelese si è piazzato al secondo posto di classe e alla quarta posizione assoluta.

Un piazzamento che impreziosisce un’altra stagione sportiva da incorniciare che ripaga tutti i sacrifici di Carfì, che negli ultimi anni ha inanellato successi su successi portando sempre in alto il nome della sua città.

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