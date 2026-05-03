Gela Basket senza problemi nella prima dei playoff, 111-48 contro Milazzo

Secondo round previsto per mercoledì sul campo degli Svincolati Milazzo

Gela. Dominio totale del Gela Basket, che pone sui binari più favorevoli il primo turno dei playoff. Svincolati Milazzo surclassati, al PalaLivatino, col risultato di 111-48 in occasione di gara 1. Il punteggio all’intervallo di 52-21 è abbastanza eloquente e denota una supremazia sul parquet durata dal primo istante della sfida fra le due compagini protagoniste. Gara approcciata e portata a termine sulla falsa riga dell’ultimo incrocio fra i gelesi e i mamertini, terminato, lo scorso 19 aprile, sul 92-44 in favore dei biancazzurri. Secondo round previsto per mercoledì sul campo degli Svincolati Milazzo, chiamati a cercare il riscatto fra le proprie mura amiche.