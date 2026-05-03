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Gela Basket senza problemi nella prima dei playoff, 111-48 contro Milazzo

Secondo round previsto per mercoledì sul campo degli Svincolati Milazzo

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
03 maggio 2026 21:58
Gela Basket senza problemi nella prima dei playoff, 111-48 contro Milazzo -
Gela
Sport
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Gela. Dominio totale del Gela Basket, che pone sui binari più favorevoli il primo turno dei playoff. Svincolati Milazzo surclassati, al PalaLivatino, col risultato di 111-48 in occasione di gara 1. Il punteggio all’intervallo di 52-21 è abbastanza eloquente e denota una supremazia sul parquet durata dal primo istante della sfida fra le due compagini protagoniste. Gara approcciata e portata a termine sulla falsa riga dell’ultimo incrocio fra i gelesi e i mamertini, terminato, lo scorso 19 aprile, sul 92-44 in favore dei biancazzurri. Secondo round previsto per mercoledì sul campo degli Svincolati Milazzo, chiamati a cercare il riscatto fra le proprie mura amiche.

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