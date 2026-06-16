Skeet, il TAV Trinacria domina il secondo Gran Premio Interregionale

Domenica 14 giugno, si è è svolto il secondo gran premio interregionale di skeet presso l’ASD Tiro a Volo Ilva Taranto, che ha visto i tiratori del TAV Trinacria superare agevolmente gli avversari.

A cura di Giovanni Indovina 16 giugno 2026 09:00

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