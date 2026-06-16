Skeet, il TAV Trinacria domina il secondo Gran Premio Interregionale
Domenica 14 giugno, si è è svolto il secondo gran premio interregionale di skeet presso l’ASD Tiro a Volo Ilva Taranto, che ha visto i tiratori del TAV Trinacria superare agevolmente gli avversari.
Gela. Domenica 14 giugno, si è è svolto il secondo gran premio interregionale di skeet presso l’ASD Tiro a Volo Ilva Taranto, che ha visto i tiratori del TAV Trinacria superare agevolmente gli avversari.
Alberto Maganuco vince il premio di Prima Categoria, mentre nella Seconda, ad aggiudicarsi il secondo posto, è il nisseno Cristian Longombardo.
Quarto posto, invece, per il tiratore licatese Francesco Cantavenera, sempre nella Seconda Categoria. Nel settore giovanile, invece, il giovanissimo catanese Matteo D’Amico conquista una prestigiosa prima posizione.