Colpo d’esperienza per la Nuova Città di Gela: arriva la centrale Kus

Il sodalizio giallorosso aggiunge un importante tassello allo scacchiere di Gianluca Aceto rilanciando le proprie elevate ambizioni.

Gela. Colpo di grande affidabilità per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, che si assicura la centrale Izabela Kus in vista della prossima stagione. Classe ‘93, l’atleta ha vestito, dal 2021, la maglia del Crotone tra Serie B2 e Serie B1. Il sodalizio giallorosso aggiunge un importante tassello allo scacchiere di Gianluca Aceto rilanciando le proprie elevate ambizioni.

“Per la prossima stagione i miei progetti erano ben diversi, volevo prendermi una pausa. Poi, però, arrivò la chiamata da Massimo. Avevo già giocato a Gela da avversaria e in quell’occasione vidi quanto fosse ben organizzata in tutto la Società. Mi convinsi così ad accettare la proposta ed intraprendere questo nuovo percorso. Dopo aver giocato diversi anni di fila con il Crotone, cambiare Società è una bella sfida - dichiara ai microfoni del club -. Nuovo ambiente, nuovo allenatore, nuovi tipi di allenamenti, però, sono contenta perchè so che la squadra è ben seguita dalla città. E’ stato molto bello giocare in quel palazzetto da avversaria e sono certa che lo sarà ancor di più indossando la maglia di Gela. Non vedo l’ora di arrivare e iniziare questo nuovo percorso. Sono sicura che faremo bene e mi impegnerò al massimo per dare un buon contributo alla squadra”.