Giovanile Gela a Modena per un weekend di crescita e aggregazione

I classe 2014 locali, guidati da Domenico Nicolosi e Rosario Savasta, hanno vinto entrambe le partite disputate, staccando il pass per la finale del 5 giugno che avrà luogo sempre nel comune emiliano.

Gela. Weekend all’insegna di sport e crescita per la formazione Esordienti dell’ASD Giovanile Gela, reduce da un fine settimana a Nonantola, in provincia di Modena. I classe 2014 locali, guidati da Domenico Nicolosi e Rosario Savasta, hanno vinto entrambe le partite disputate, staccando il pass per la finale del 5 giugno che avrà luogo sempre nel comune emiliano.

Sabato pomeriggio, i talenti gelesi hanno disputato un’amichevole autorizzata dalla Federazione con la formazione Under 15 del Modena. Un banco di prova prestigioso e formativo, che ha consentito ai giovani biancazzurri di confrontarsi con una realtà professionistica e di vivere un’esperienza dal grande valore tecnico ed educativo.