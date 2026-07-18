Tennis, Nilde Tascone primeggia nel Torneo Under 10 di Vittoria

Un prestigioso riconoscimento che impreziosisce il lavoro e l’impegno quotidiano della giovanissima atleta e dell’intero circolo gelese.

Gela. L’Eni Group Gela festeggia per la vittoria della propria tesserata Nilde Tascone, che nella giornata di ieri ha conquistato il primo posto nel Torneo Under 10 Femminile disputato a Vittoria. Un prestigioso riconoscimento che impreziosisce il lavoro e l’impegno quotidiano della giovanissima atleta e dell’intero circolo gelese.

“Un risultato che premia il talento, la determinazione e la passione che Nilde mette in campo ad ogni partita, affrontando ogni sfida con il sorriso e con una maturità davvero straordinaria - scrive il circolo gelese in un comunicato -. Un ringraziamento speciale va anche alla Maestra Luisa Melilli, che con grande professionalità, dedizione e competenza accompagna Nilde nel suo percorso di crescita sportiva, insieme a tutto lo staff tecnico dell’Eni Group Club Gela, sempre presente nel seguirla passo dopo passo durante queste magnifiche esperienze”.