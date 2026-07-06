Gela Basket, Di Buono: “Ripartiremo da Bernardo, lo riteniamo uno dei punti fermi del club”

Cambio ai vertici del Gela Basket. Di Buono, gli anni passati direttore sportivo, è ufficialmente il nuovo direttore generale del club biancazzurro. A ricoprire il ruolo di ds, invece, sarà Provenzani. Per la panchina si riparte da Bernardo.

Gela. Con un campionato di Serie B Interregionale da affrontare con cuore e coraggio, il Gela Basket inizia a programmare il futuro con la consapevolezza che la strada che porta al nuovo torneo nazionale sarà lunga e impegnativa ma allo stesso tempo stimolante per tutto l’ambiente biancazzurro. La prima mossa riguarda l’assetto dirigenziale. Giovanni Di Buono è stato ufficializzato come nuovo direttore generale del club della cicogna. Il ruolo da ds lasciato vacante, invece, è stato affidato a Dario Provenzani, approdato a Gela l’anno scorso in qualità di team manager. Una prima novità che dà il via a un nuovo ciclo per il Gela Basket, che in Serie B non vuole fare la comparsa.

A Provenzani spetterà il delicato compito di costruire la nuova squadra e di scegliere, insieme all’allenatore, le pedine più adatte all’ambizioso progetto biancazzurro. Di Buono, dal canto suo, ricoprirà un ruolo più dirigenziale, finalizzato ad affrontare le complessità della nuova categoria nazionale, conquistata con perseveranza e determinazione al termine di un’annata eccellente coronata dal desiderato salto di categoria.

“Abbiamo modificato i piani dell’organigramma per fare in modo di farci trovare pronti per questa nuova e speriamo grande avventura - dichiara ai nostri microfoni Giovanni Di Buono, direttore generale del Gela Basket -. Il mio ruolo sarà più di controllo e sistemazione delle varie attività previste. Siamo una matricola, ci teniamo a far bene e speriamo di mantenere questa categoria il più possibile”.

Una prima mossa, per il sodalizio locale, che certifica la volontà di far bene nel nuovo campionato fin da subito. Il Gela Basket ha centrato la promozione in B nazionale dopo diversi tentativi e adesso vuole continuare a vivere il sogno con grinta ma anche con la giusta dose di umiltà, indispensabile per una neopromossa. A guidare il roster gelese sarà ancora una volta Totò Bernardo, ritenuto un elemento imprescindibile da cui ripartire per programmare con serietà il futuro del club garantendo continuità di lavoro e di idee in un momento entusiasmante per tutto l’ambiente biancazzurro.

“Di comune accordo col direttore sportivo, stiamo cercando di mettere a disposizione del coach il miglior roster possibile - afferma -. Totò Bernardo? Ripartiremo da lui, lo riteniamo uno dei punti fermi della società”.