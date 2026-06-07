Gela Basket, l’amministrazione comunale premia i biancazzurri in aula consiliare
Un prestigioso riconoscimento per il club della cicogna biancazzurra, che chiude nel migliore dei modi una stagione da incorniciare e terminata con il tanto ambito salto di categoria.
A cura di Giovanni Indovina
07 giugno 2026 09:00
Gela. Quattro giorni dopo la promozione in Serie B Interregionale, il Gela Basket è stato premiato in aula consiliare dal sindaco Di Stefano, dall’assessore allo sport Di Cristina e da alcuni consiglieri comunali.
Un prestigioso riconoscimento per il club della cicogna biancazzurra, che chiude nel migliore dei modi una stagione da incorniciare e terminata con il tanto ambito salto di categoria. Dalla prossima settimana si comincerà a lavorare per preparare la nuova stagione nel migliore dei modi.