Gela Basket, l’ultimo ballo al PalaLivatino vale la Serie B Interregionale

Le dichiarazioni ai nostri microfoni di Giovanni Di Buono, direttore sportivo biancazzurro.

Gela. Gela Basket a un passo dalla Serie B Interregionale. Stasera alle 20, il club della cicogna ha il primo appuntamento con la storia. Si prospettano quaranta minuti roventi tra i locali e l’Alfa Catania, con gli etnei che sono chiamati a digerire il ko interno di sabato scorso e trasferire l’amarezza sul parquet del PalaLivatino, con l’obiettivo di allungare la serie a gara 3 e giocarsi il tutto per tutto fra le proprie mura. La limpida vittoria nel primo round permette ai gelesi di giocarsi il primo match point promozione davanti ai propri tifosi, che durante la stagione non hanno mai fatto mancare il proprio contributo incitando e supportando la squadra in ogni sfida casalinga.

“Ad affrontarsi in finale sono le squadre più forti su cui tutti avrebbero scommesso - dichiara ai nostri microfoni Giovanni Di Buono, direttore sportivo del Gela Basket -. Un risultato così rotondo a Catania era lontano da ogni nostra migliore previsione. Adesso abbiamo il traguardo a due passi e dobbiamo arrivarci nel più breve tempo possibile”.

In questi playoff, il Gela Basket ha raccolto cinque vittorie in cinque gare. Quando la palla inizia a pesare di più, i biancazzurri non si sono mai disuniti e hanno sempre centrato la vittoria. La gara di oggi rappresenta la prima occasione utile per chiudere la pratica e mettere in cassaforte una storica promozione in Serie B Interregionale. A prescindere dall’esito della contesa, si tratta dell’ultimo impegno interno per il Gela Basket, che oggi saluterà il PalaLivatino. Il compito sarà quello di fare in modo che l’ultimo ballo diventi una vera e propria festa.

“È da un anno che ci lavoriamo e proviamo a mettere tutti i tasselli al loro posto - conclude -. Siamo maturi, siamo coesi e adesso aspettiamo che il nostro pubblico ci raggiunga al palazzetto perché vogliamo regalargli questa gioia”.