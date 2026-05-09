Esulta il pubblico del PalaLivatino: l’Ecoplast Volley centra la promozione in Serie B

punteggi di 25-19, 25-14 e 25-11 permettono ai locali di mettere in cassaforte la promozione e festeggiare dinanzi ad un palazzetto stracolmo di appassionati.

Gela. L’Ecoplast Volley è in Serie B. I rossoneri sfruttano il match point e centrano il tanto desiderato salto di categoria. Don Orione Capacense annichilita al PalaLivatino per 3-0 dopo il 2-3 maturato nella gara d’andata.

I punteggi di 25-19, 25-14 e 25-11 permettono ai locali di mettere in cassaforte la promozione e festeggiare dinanzi ad un palazzetto stracolmo di appassionati, che si dimostra un vero e proprio fortino in grado di trascinare gli uomini di Luciano Zappalà verso il traguardo. Dopo l’ultimo punto della sfida - firmato dal gelese Fabio Libertà - il PalaLivatino esplode in un urlo di gioia. La dedica, a fine partita, è tutta per il professor Urso.