Nuova Città Gela, parte programmazione per il prossimo campionato: panchina ad Aceto

Il tecnico porta all’ambiente locale esperienza e tanta voglia di far bene in vista del prossimo campionato di Serie B2

Gela. Archiviata la mancata qualificazione in zona playoff, la Nuova Città di Gela proietta la mente verso il futuro. Lo fa scegliendo Gianluca Aceto nel ruolo di nuovo allenatore giallorosso. Il tecnico porta all’ambiente locale esperienza e tanta voglia di far bene in vista del prossimo campionato di Serie B2. “Ho scelto questa Società perché ho percepito immediatamente ambizione, serietà e una forte volontà di arrivare in alto. Dopo la prima telefonata con il direttore sportivo, si è creata subito una grande intesa: oltre a essere un professionista preparato, ho ritrovato in lui una splendida persona con valori importanti, e questo per me conta tantissimo - dichiara il nuovo tecnico ai microfoni del club -. Valori che ho avuto modo di riscontrare in tutti i membri dello staff, trovandomi davanti un gruppo di lavoro coeso e speciale, che mi ha fatto sentire fin da subito parte di qualcosa di grande. Arrivo con grande motivazione e con l’obiettivo di aiutare la Società e la squadra a raggiungere i traguardi che meritano, lavorando ogni giorno con impegno, passione e spirito di gruppo. Credo molto nel valore del lavoro in palestra. La serenità con cui affronteremo questa stagione sarà fondamentale: voglio creare un ambiente positivo, stimolante e piacevole per tutti, perché i risultati migliori nascono sempre da un gruppo unito. Non vedo l’ora di vedere il nostro palazzetto gremito e di iniziare insieme questa nuova stagione. Forza Gela”.