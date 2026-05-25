L’ Acrobatic Group chiude il Campionato FGI con 35 ori: Ragusa incorona le ginnaste gelesi

Nell’ultima prova disputata a Ragusa sono arrivate altre cinque medaglie, di cui quattro ori e un argento

Gela. Un sabato da incorniciare per l’Asd Acrobatic Group di Gela che conclude il primo semestre del Campionato FGI di ginnastica artistica con nuovi importanti traguardi. La società gelese continua a collezionare successi e chiude questa prima parte di stagione con un bottino straordinario: 35 medaglie d’oro, 22 d’argento e 9 di bronzo. Nell’ultima prova disputata a Ragusa sono arrivate altre cinque medaglie, di cui quattro ori e un argento, a conferma della crescita costante di un gruppo che anno dopo anno alza il proprio livello tecnico e competitivo. È stato un campionato intenso, ricco di impegni e sacrifici, ma anche di grandi soddisfazioni. Mesi di duro lavoro in palestra che hanno premiato il talento, la determinazione e la passione delle giovani ginnaste dell’Acrobatic Group, capaci di portare in alto il nome e il prestigio della società gelese nelle competizioni regionali. Fondamentale il lavoro dello staff tecnico composto da Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa, Virginia Tarabbi e Giulia Azzolina, presenza costante e punto di riferimento quotidiano per le atlete. Un gruppo unito che continua a dimostrare quanto sia importante fare squadra e rappresentare un esempio positivo per le nuove generazioni.

Ecco i risultati conquistati nella giornata di sabato:

LC Base

2ª fascia

* 1ª Clarissa Dierna

* 2ª Nicole Cremona

3ª fascia

* 1ª Giorgia Cassarà

LC3 Avanzato

2ª fascia

* 1ª Carola Piluso

Senior 1

* 1ª Carlotta Zuppardo

Archiviato il campionato, l’Acrobatic Group guarda già al prossimo appuntamento: il saggio spettacolo in programma il 27 giugno al PalaLivatino di Gela. A presentare l’evento sarà la giornalista del Quotidiano di Gela Maria Chiara Sciascia.