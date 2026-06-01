Eccellenza, finale playoff tutta siciliana: Avola e Kamarat si giocano un posto in D

Oltre a Licata e Modica, un’altra squadra siciliana staccherà il pass per il prossimo campionato di Serie D direttamente dall’Eccellenza.

Gela. Oltre a Licata e Modica, un’altra squadra siciliana staccherà il pass per il prossimo campionato di Serie D direttamente dall’Eccellenza. Avola e Kamarat hanno superato il primo turno della fase playoff nazionale a discapito di Oppido Lucano e Trebisacce e si affronteranno in finale. In palio nientemeno che un posto nella massima serie dilettantistica.

Tra il 7 e il 14 giugno avrà luogo il doppio confronto che vedrà protagoniste le due formazioni isolane. Centottanta minuti che si preannunciano tanto entusiasmanti quanto roventi per due squadre che vogliono coronare la stagione con la promozione in D.