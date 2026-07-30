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Un gelese nello staff tecnico del Licata: Italiano è il nuovo vice allenatore gialloblù

Classe ‘89, l’ex calciatore affiancherà il tecnico catanese nel suo percorso con l’obiettivo di portare i gialloblù verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
30 luglio 2026 12:35
Un gelese nello staff tecnico del Licata: Italiano è il nuovo vice allenatore gialloblù - Foto: Licata Calcio
Foto: Licata Calcio
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Gela. Un altro gelese sarà protagonista nel girone I del prossimo campionato di Serie D. Francesco Italiano è stato scelto da Giuseppe Russo come vice allenatore della prima squadra del Licata, neopromosso nella massima serie dilettantistica dopo il salto di categoria dall’Eccellenza conquistato lo scorso anno.

Classe ‘89, l’ex calciatore affiancherà il tecnico catanese nel suo percorso con l’obiettivo di portare i gialloblù verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si tratta, per Italiano, della prima esperienza in panchina in Serie D, seppur nel ruolo di vice allenatore.

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