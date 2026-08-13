L’Ecoplast Volley pesca da Villafranca Tirrena: presi Pisani e Pietroni

Sono loro i primi rinforzi ufficiali dopo le sette riconferme della passata stagione.

Gela. L’Ecoplast Volley accoglie Simone Pisani e Davide Pietroni. Sono loro i primi rinforzi ufficiali dopo le sette riconferme. Il primo è un giovane schiacciatore di vent’anni reduce da cinque campionati di Serie B consecutivi tra Tonno Callipo e Villafranca Tirrena.

Pietroni, invece, è un esperto palleggiatore di origini milanesi nato nel ‘98. Vanta diverse apparizioni tra Serie C, Serie B e anche Serie A2, oltre a un’esperienza internazionale in Norvegia. Nell’ultima stagione, in particolare, ha militato anche lui nella Sicily BVS di Villafranca Tirrena.