Salvo Bianca vola sui 100 metri al "Golden Gala" di Roma: vittoria allo stadio Olimpico
Ad accompagnarlo il padre nonché istruttore Massimo, da sempre un punto di riferimento per Salvo
A cura di Giovanni Indovina
05 giugno 2026 19:19
Gela. Prestazione eccellente, al Golden Gala, da parte di Salvo Bianca, che all’Olimpico di Roma si aggiudica i 100 m FISDIR. Davanti ad uno stadio gremito di appassionati - 60mila gli spettatori presenti -, l’atleta gelese conquista un altro prestigioso riconoscimento dimostrando nuovamente carattere e personalità da vendere per un giovane talento ancora solo ventunenne. Ad accompagnarlo il padre nonché istruttore Massimo, da sempre un punto di riferimento per Salvo.