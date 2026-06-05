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Salvo Bianca vola sui 100 metri al "Golden Gala" di Roma: vittoria allo stadio Olimpico

Ad accompagnarlo il padre nonché istruttore Massimo, da sempre un punto di riferimento per Salvo

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
05 giugno 2026 19:19
Salvo Bianca vola sui 100 metri al "Golden Gala" di Roma: vittoria allo stadio Olimpico -
Gela
Sport
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Gela. Prestazione eccellente, al Golden Gala, da parte di Salvo Bianca, che all’Olimpico di Roma si aggiudica i 100 m FISDIR. Davanti ad uno stadio gremito di appassionati - 60mila gli spettatori presenti -, l’atleta gelese conquista un altro prestigioso riconoscimento dimostrando nuovamente carattere e personalità da vendere per un giovane talento ancora solo ventunenne. Ad accompagnarlo il padre nonché istruttore Massimo, da sempre un punto di riferimento per Salvo.

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