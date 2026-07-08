Festeggia l’istituto Majorana: dieci “bravissimi” agli Esami di Stato 2026

Alle eccellenze gelesi un plauso per i risultati raggiunti con passione e sacrificio e l'augurio di un futuro ricco di successi.

Gela. L’istituto “Ettore Majorana” di Gela festeggia il conseguimento del diploma con il massimo dei voti di ben dieci alunni, che hanno chiuso il loro percorso di studi con il massimo dei voti in diversi indirizzi.

Tra i neodiplomati con lode spiccano Nogara Gaia e Fabiana Pantaleo - entrambe del Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative - e Loris Giampiccolo (V A Nautico, CMN), anche lui premiato con 100 e Lode.

Con il punteggio pieno di 100/100, hanno invece concluso il quinquennio Angelica Pische (5 A Servizi Sociali - CPIA), Benedetta Siragusa (5^A Aeronautico), Flavia Grasso (Liceo Artistico, Arti Figurative), Francesco Calabrese e Fabiano Tilaro (5 B Nautico Macchinisti), oltre a Gaetano Giordano e Sebastiano Calleri, entrambi della V A Nautico, indirizzo CMN.

Alle eccellenze gelesi un plauso per i risultati raggiunti con passione e sacrificio e l'augurio di un futuro ricco di successi.