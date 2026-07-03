Gela, La Spina: “Vogliamo coinvolgere quanti più gelesi possibile”

L’intenzione della società è quella di dare priorità alle risorse del territorio puntando in maniera decisa sulla valorizzazione dei talenti gelesi, in primis quelli cresciuti nel vivaio biancazzurro.

Gela. Maurizio Melfa ha lanciato un appello ai tifosi invitandoli a mostrare il proprio sostegno e la città ha risposto presente. I dati registrati in questi primissimi giorni testimoniano un ambiente compatto che si è stretto attorno alla nuova proprietà, offrendo un contributo significativo anche sul piano economico. Il numero di abbonamenti venduti, infatti, ha superato quota cento.

Un segnale concreto e tangibile di affetto e vicinanza da parte della comunità, chiamata a svolgere un ruolo centrale nel progetto biancazzurro sotto molteplici punti di vista, incluso quello sportivo.

L’intenzione della società, infatti, è quella di dare priorità alle risorse del territorio puntando in maniera decisa sulla valorizzazione dei talenti gelesi, in primis quelli cresciuti nel vivaio biancazzurro.

“C’è un progetto chiaro che non è soltanto sportivo ma che è legato all’identità e alla cultura di questo territorio - dichiara Giuseppe La Spina, nuovo vice presidente del Gela Calcio -. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere quanti più gelesi possibile tra calciatori e professionisti e valorizzare un settore giovanile che l’anno scorso ha regalato grandi soddisfazioni. A Gela abbiamo un patrimonio umano eccezionale che deve assolutamente trovare lo spazio che merita”.

Un ulteriore obiettivo riguarda il coinvolgimento diretto dei tifosi nel progetto, garantendo anche ai rappresentanti dei gruppi organizzati la possibilità di partecipare alle riunioni e di prendere parte attivamente alle iniziative societarie, assumendo un ruolo chiave e di rappresentanza. Una proposta volta a far procedere di pari passo società e tifoseria.

“È un progetto d’identità perché grazie anche al contributo dei tifosi vogliamo costruire un percorso condiviso. Ci siamo prefissati di creare delle rappresentanze attraverso club o gruppi organizzati che siano anche presenti durante le nostre riunioni - afferma -. Un progetto come questo va condiviso con tutti, perché se non c’è l’aggregazione della cittadinanza è inutile andare avanti”.