Centimetri ed esperienza sotto canestro: il Gela Basket accoglie Davide Drigo

Definita ufficialmente, intanto, la composizione del girone in cui è stato inserito il sodalizio biancazzurro.

Gela. Approda alla corte biancazzurra Davide Drigo, ala grande di 206 centimetri. Negli ultimi due anni all’Alfa Catania, le strade tra il classe ‘99 e il Gela Basket si sono spesso incrociate nelle ultime stagioni e il suo è un nome parecchio noto nel panorama cestistico regionale e non solo.

Definita ufficialmente, intanto, la composizione del girone in cui è stato inserito il sodalizio biancazzurro. Di seguito le avversarie che fronteggerà il Gela Basket:

• Campania: Promo Basket Marigliano 2003, Angri Pallacanestro, Cestistica Benevento, Virtus Sarno, Polisportiva Matese;

• Molise: Air Basket Termoli;

• Lazio: Pallacanestro Sora;

• Calabria: Basket Academy Catanzaro, Bim Bum Basket Rende;

• Sicilia: Virtus Kleb Ragusa, Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Barcellona Basket.

"Ci attende un cammino in un girone assolutamente inedito per la nostra storia sportiva, ma proprio per questo straordinariamente affascinante. Affronteremo trasferte impegnative e ci confronteremo con piazze storiche e blasonate del basket meridionale, alcune delle quali mai incrociate prima d'ora - afferma ai microfoni del club il DG Giovanni Di Buono -. È una sfida stimolante che accogliamo con orgoglio e ambizione. Vogliamo dimostrare il valore del nostro progetto e tenere alto il nome di Gela su palcoscenici così prestigiosi. Ai nostri tifosi dico di starci vicini fin dal primo giorno, insieme possiamo divertirci e toglierci grandi soddisfazioni."