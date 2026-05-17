Semifinale playoff, gara 1 sorride al Gela Basket: Dierre ko al PalaLivatino
Dinanzi ad un PalaLivatino gremito di tifosi, i biancazzurri si impongono sulla Dierre Reggio Calabria per 84-66, indirizzando sui binari più favorevoli la serie playoff.
Gela. Il Gela Basket si aggiudica il primo round della semifinale playoff. Dinanzi ad un PalaLivatino gremito di appassionati, i biancazzurri si impongono sulla Dierre Reggio Calabria per 84-66, indirizzando sui binari più favorevoli la serie. Aldilà di qualche piccolo rischio - con gli ospiti che hanno più volte tentato di riagguantare la partita -, i biancazzurri disputano una gara sontuosa, offensivamente e difensivamente.
Prova magistrale anche sotto l’aspetto mentale. Gli avversari, infatti, tentano a più riprese di provocare gli uomini di Bernardo, che però mantengono alta la concentrazione senza cadere nel tranello. Giovedì a Reggio Calabria il secondo round della sfida. Biancazzurri chiamati a replicare l’ottima prestazione sciorinata al PalaLivatino e chiudere la pratica, senza concedere agli avversari la possibilità di allungare la serie.