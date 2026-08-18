Ecoplast Volley, preso l’opposto Andrea Di Giunta

Reduce da una stagione tra Terni in Serie A3 e Bisignano in Serie B, l’atleta cresciuto nella Gupe Volley di Catania si appresta ad affrontare un nuovo capitolo con una nuova casacca.

Gela. Andrea Di Giunta approda alla corte rossonera dell’Ecoplast Volley: l’opposto ha ufficialmente sposato il progetto del club locale ed è un nuovo membro dell’organico agli ordini di Nicola Ferro. Reduce da una stagione tra Terni in Serie A3 e Bisignano in Serie B, l’atleta cresciuto nella Gupe Volley di Catania si appresta ad affrontare un nuovo capitolo con una nuova casacca.

“Sono contentissimo di partecipare a questo nuovo progetto - afferma Di Giunta ai microfoni del club - non vedo loro di iniziare e conoscere i miei nuovi compagni. Sono un ragazzo determinato che ha tanto voglia di allenarsi, di mettersi in gioco e cercherò di dare il mio massimo per la squadra. Non vedo l’ora vedervi tutti al palazzetto a sostenerci”.