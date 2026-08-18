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Ecoplast Volley, preso l’opposto Andrea Di Giunta

Reduce da una stagione tra Terni in Serie A3 e Bisignano in Serie B, l’atleta cresciuto nella Gupe Volley di Catania si appresta ad affrontare un nuovo capitolo con una nuova casacca.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
18 agosto 2026 13:00
Ecoplast Volley, preso l’opposto Andrea Di Giunta -
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Gela. Andrea Di Giunta approda alla corte rossonera dell’Ecoplast Volley: l’opposto ha ufficialmente sposato il progetto del club locale ed è un nuovo membro dell’organico agli ordini di Nicola Ferro. Reduce da una stagione tra Terni in Serie A3 e Bisignano in Serie B, l’atleta cresciuto nella Gupe Volley di Catania si appresta ad affrontare un nuovo capitolo con una nuova casacca.

“Sono contentissimo di partecipare a questo nuovo progetto - afferma Di Giunta ai microfoni del club -  non vedo loro di iniziare e conoscere i miei nuovi compagni. Sono un ragazzo determinato che ha tanto voglia di allenarsi, di mettersi in gioco e cercherò di dare il mio massimo per la squadra. Non vedo l’ora vedervi tutti al palazzetto a sostenerci”.

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