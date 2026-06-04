Gela Basket in Serie B, soddisfazione della politica

La soddisfazione per il traguardo raggiunto dal Gela Basket di Salvatore Scuvera e Giovanni Giudice.

Gela. A margine della promozione in Serie B Interregionale conquistata dal Gela Basket, il parlamentare Ars Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera ha commentato lo storico traguardo raggiunto dai biancazzurri con una nota ufficiale.

"Desidero rivolgere le mie congratulazioni al Gela Basket per la prestigiosa promozione in Serie B, traguardo che premia il lavoro svolto dalla società, dallo staff tecnico, dagli atleti e da tutti coloro che, nel corso della stagione, hanno contribuito a questo importante risultato. Si tratta di un successo che va oltre l'aspetto sportivo e che rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera città. La promozione costituisce infatti un punto di partenza per affrontare con entusiasmo e ambizione le sfide della prossima stagione, continuando a valorizzare il talento, l'impegno e la passione che hanno caratterizzato questo percorso - dice Scuvera -. Un plauso particolare va al pubblico gelese. Il palazzetto gremito di bambini, giovani, famiglie e appassionati ha offerto una bellissima immagine della nostra comunità, dimostrando ancora una volta come lo sport sia capace di unire persone di ogni età attorno a valori positivi e a un forte senso di appartenenza. La straordinaria partecipazione registrata in questa finale conferma il ruolo fondamentale dello sport come strumento di aggregazione sociale, educazione, inclusione e crescita per le nuove generazioni. A tutti i protagonisti di questa splendida stagione rivolgo i miei migliori auguri per il futuro, con l'auspicio che questo risultato possa rappresentare l'inizio di nuovi e importanti successi per il Gela Basket e per l'intero movimento sportivo cittadino".

Ha espresso la propria soddisfazione per l'importante risultato conseguito dai biancazzurri anche il capogruppo consiliare di Una Buona Idea Giovanni Giudice.

"Che emozione, il Gela basket vola in Serie B! Non possiamo che ringraziare i giocatori in primis ma in particolare la dirigenza. Un gruppo di imprenditori che ha regalato alla nostra città una di quelle serate indimenticabili - dice Giudice -. Gela ha vinto e con orgoglio possiamo dire che ha vinto l'intera città, che in maniera puntuale ha riempito in ogni ordine di posto il PalaLivatino. Grazie a tutti per averci regalato una magnifica stagione".