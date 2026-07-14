Beach volley, entusiasmo e clima di festa: il torneo "Beach Games" si rivela un successo

La manifestazione, attesa da appassionati e squadre partecipanti, ha regalato tre giornate all’insegna della competizione sana e del divertimento.

Gela. Ha riscontrato grande successo il torneo "Beach Games" organizzato nell’ultimo weekend in un lido cittadino da Antonio Scicolone, Giovanni Bessio e Andrea Ferrigno. La manifestazione di beach volley, attesa da appassionati e squadre partecipanti, ha regalato tre giornate all’insegna della competizione sana e del divertimento.

La giornata di venerdì è stata utile per permettere alle squadre protagoniste di confrontarsi fra di loro e scaldare i motori. Sabato e domenica, invece, sono stati i giorni clou della manifestazione, con campi gremiti e un pubblico caloroso che ha seguito con entusiasmo ogni fase del torneo, in un clima di festa che ha reso ancora più speciale l’evento.

A trionfare è stata l’Australia, composta da Manlio Aliotta, Raffaele Catania, Federico De Caro, Antonio Crapanzano e Jennifer D’Antoni. Quest’ultima, contestualmente, è stata premiata come miglior giocatrice dell’intero torneo. A completare il podio delle prime tre classificate Brasile e Giappone.

A chiudere la manifestazione un suggestivo spettacolo pirotecnico, organizzato per festeggiare la riuscita del torneo e per celebrare il trionfo dei vincitori.

“Abbiamo cercato di creare coesione a partire dal nostro lavoro, consapevoli che non è semplice gestire tutte le complessità legate alla riuscita di un evento come questo. Ci siamo impegnati molto affinché Gela possa elevare le proprie aspettative sportive e favorire l’aggregazione. Sappiamo che il Comune è disposto a fare passi avanti, ma da solo non può farcela. Serve il nostro contributo e, in questo caso, anche il prezioso supporto del Tropico Med, che ha permesso di superare le varie difficoltà - dichiara Giovanni Bessio -. È stato il nostro secondo evento di questo tipo e questa volta abbiamo voluto alzare l’asticella, premiando tutte le squadre con canotte personalizzate, una pochette per ogni atleta partecipante, premi per i vincitori e per il miglior giocatore, la presenza di un arbitro federale, fuochi d’artificio, nuove attrezzature sportive e vassoi di frutta per tutti i presenti. Per questo motivo, ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno partecipato e, in particolare, quelle che hanno assistito con calore, perché la nostra vittoria non si è giocata sui campi, ma sugli spalti”.