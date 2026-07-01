Gela, al via l'era Melfa: "Abbiamo una maturità diversa rispetto a due anni fa"

A completare l’organigramma Giuseppe La Spina, Paolo Smorta, Fabrizio Lisciandra e Franco Cassarino, con i primi due che ricopriranno i ruoli di vice presidenti. Paolo Bentivegna, invece, si occuperà del settore giovanile.

Gela. Il Gela Calcio è ufficialmente salvo. È arrivata ieri pomeriggio la tanto attesa firma sul contratto e si è definitivamente messo nero su bianco per il passaggio di proprietà malgrado qualche inconveniente che ha complicato la trattativa nelle ultime 48 ore. Termina dunque l’era Vittoria e ricomincia quella targata Melfa, con l’imprenditore locale che sarà a capo dell’ASD Gela, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. A completare l’organigramma Giuseppe La Spina, Paolo Smorta, Fabrizio Lisciandra e Franco Cassarino, con i primi due che ricopriranno i ruoli di vice presidenti. Paolo Bentivegna, invece, si occuperà del settore giovanile.

“Siamo molto contenti, in queste settimane abbiamo percepito grande entusiasmo in città. Da ora al 10 luglio abbiamo l'obiettivo di pagare i 400.000€ di stipendi e iscrizione - dichiara Melfa -. La nostra idea è quella di porre la serietà alla base di ogni cosa. Rispetto a due anni fa abbiamo più esperienza, oltre che una maturità diversa per affrontare le difficoltà che si presenteranno”.

Il presidente uscente Toti Vittoria, che ieri ha firmato per il definitivo passaggio di consegne, ha precisato che aiuterà la nuova proprietà in vista della prossima stagione attraverso una sponsorizzazione. L’ormai ex numero uno del Gela darà il proprio contributo in primo luogo per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, da finalizzare nei prossimi giorni.

“Ci tenevo a precisare che non c’è mai stata la volontà di non firmare, semplicemente in una trattativa ci siano dei cavilli burocratici da rispettare ed è semplicemente stata una questione legata alla tempistica - afferma Toti Vittoria -. Lasciamo anche la fideiussione già depositata per l’iscrizione al prossimo campionato come contributo. È giusto che anche noi, come società uscente, facciamo la nostra parte”.