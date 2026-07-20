Colpo da novanta del Gela Basket: preso Rimantas Daunys

Stabilmente in Serie B Interregionale dal 2023, mette i propri centimetri e la propria imponenza fisica al servizio del club della cicogna biancazzurra.

Gela. Il Gela Basket pesca dalla Virtus Molfetta e ingaggia l’ala lituana Rimantas Daunys. Classe ‘97, prima dell’approdo in Puglia ha indossato le maglie di Pallacanestro Sestri e Seagulls Genova. Stabilmente in Serie B Interregionale dal 2023, mette i propri centimetri e la propria imponenza fisica al servizio del club della cicogna biancazzurra.

“Festeggiamenti doppi in casa Gela Basket. In concomitanza con il compleanno del presidente Cipolla, la dirigenza biancazzurra ha formalizzato l'accordo con Rimantas Daunys, classe 1997, cresciuto nella prestigiosa scuola del Rytas Vilnius. Il DS Provenzani e il DG Di Buono hanno chiuso un'operazione di altissimo profilo, portando alla corte di coach Bernardo un atleta di classe cristallina, in grado di garantire al roster un salto di qualità netto in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale - scrive il club -. La firma di Rimantas Daunys rappresenta la conferma delle ambizioni del club, che non vuole assolutamente recitare un ruolo di comparsa nel prossimo torneo e arrivata proprio nel giorno dei festeggiamenti del numero uno societario. Un innesto pesante che va a dare ulteriore profondità alla batteria dei lunghi a disposizione dello staff tecnico”.