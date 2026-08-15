Altro rinforzo per l’Ecoplast Volley: ecco Gabriele Donato

Classe 2001, per sei stagioni ha vestito la maglia della Buildup Volo Palermo, vivendo un percorso di crescita importante: 2 anni in Serie C e gli ultimi 4 in Serie B, sotto la guida di coach Nicola Ferro.

Gela. Gabriele Donato è un nuovo libero dell’Ecoplast Volley. Classe 2001, per sei stagioni ha vestito la maglia della Buildup Volo Palermo, vivendo un percorso di crescita importante: 2 anni in Serie C e gli ultimi 4 in Serie B, sotto la guida di coach Nicola Ferro.

“Sono molto contento di essere qua - afferma Gabriele ai microfoni del club - Gela è una realtà importante e questa è una grande occasione per crescere a livello tecnico e personale. Sono contento di ritrovare Nicola come allenatore e alcuni dei ragazzi con i quali ho avuto l’occasione di giocare in passato. Sono sicuro - conclude -. che ci divertiremo e vi aspetto tutti quanti al palazzetto”.