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Esami di Stato 2026, cresce la lista delle eccellenze locali

Aumenta giorno dopo giorno la lista dei “bravissimi” che hanno concluso il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti. 

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
04 luglio 2026 12:45
Esami di Stato 2026, cresce la lista delle eccellenze locali -
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Attualità
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Gela. Aumenta giorno dopo giorno la lista dei “bravissimi” che hanno concluso il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti.

La 5AL del Liceo Scientifico e Linguistico “Vittorini” ha visto conquistare il voto di 100/100 a Marika Giarrizzo e Giulia Martorana, la prima con la lode. Un traguardo che certifica un cammino importante per le due studentesse, premiate con il massimo dei voti. Marika continuerà il proprio percorso iscrivendosi alla facoltà di Scienze Biologiche, mentre Giulia sceglierà il percorso di Scienze e Tecniche Psicologiche.

Ha chiuso il proprio percorso con il massimo dei voti anche Aurora Maria Ciaramella, uscita dal Liceo Classico con 100/100. Ha conseguito il medesimo traguardo anche Alessia Sara Marrale, studentessa del Liceo delle Scienze Umane “Dante Alighieri”.

Alle eccellenze gelesi un plauso per i risultati raggiunti con passione e sacrificio e l'augurio di un futuro ricco di successi.

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