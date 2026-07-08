Esami di Stato 2026, la 5AA del “Vittorini” regala cinque nuove eccellenze
Si allunga la lista delle eccellenze gelesi.
A cura di Giovanni Indovina
08 luglio 2026 19:40
Gela. Cinque studenti della 5AA del Liceo “Vittorini” - indirizzo Scienze Applicate - concludono il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti. Rosario Barone e Nicola Comandatore chiudono un significativo capitolo della propria vita con la lode, mentre Liborio Milazzo, Salvatore Vinciguerra e Giuseppe Alfieri conseguono un prestigioso 100/100.
Si allunga, dunque, la lista delle eccellenze gelesi. Un traguardo, quello raggiunto, che premia non solo gli studenti ma anche il lavoro svolto dai docenti e dall’intero istituto, che ha accompagnato gli studenti lungo il loro percorso di crescita fino alla maturità.