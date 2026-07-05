Prime novità in casa Gela Basket: Provenzani è il nuovo ds biancazzurro

Le prime novità riguardano l’organigramma societario e in particolare Dario Provenzani e Giovanni Di Buono.

Gela. Inizia la programmazione in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale in casa Gela Basket. Le prime novità riguardano l’organigramma societario e in particolare Dario Provenzani e Giovanni Di Buono. Il primo - l’anno scorso team manager - sarà il direttore sportivo, mentre Di Buono ricoprirà il ruolo di direttore generale.

“Il Gela Basket comunica ufficialmente di aver affidato l'incarico di Direttore Sportivo a Dario Provenzani. Si tratta di una scelta che fa leva sulla continuità e sulla profonda conoscenza dell'ambiente della cicogna biancazzurra. Arrivato a metà della scorsa stagione per ricoprire il delicato ruolo di team manager, Provenzani si è integrato fin da subito nella realtà del sodalizio caro al presidente Cipolla, dimostrando sul campo competenze gestionali e doti umane fondamentali per la crescita del club - scrive il club -. Attuale consigliere della FIP Sicilia, il nuovo DS vanta una lunga e qualificata esperienza nel panorama cestistico regionale, a partire dalla sua amata Licata, dove negli anni ha ricoperto diversi incarichi di importanza strategica. Con questo inserimento nell'organigramma, la società biancazzurra punta a consolidare e strutturare ulteriormente la gestione dell'area sportiva, affidandola a un profilo di comprovata affidabilità ed esperienza nel basket isolano”.