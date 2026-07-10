Gela, Fausciana: “Sogniamo di far rivivere alla città i fasti del professionismo”

Il Gela rilancia il proprio progetto con ambizione e programmazione.

Gela. Ambizione e programmazione: sono queste le basi da cui riparte il Gela Calcio, che mano a mano sta iniziando a porre le radici per la costruzione di un progetto a lungo termine. Il sogno è quello di riportare il delfino biancazzurro nel mondo del professionismo.

L’obiettivo non è immediato ma si programmerà con serenità per fare in modo che si possa raggiungere il traguardo nell’arco delle prossime stagioni. Ciò che è certo, è che la prossima sarà un’annata di transizione figlia di una situazione economica tutt’altro che semplice da gestire. Si punterà a una salvezza tranquilla per mantenere la categoria. In futuro, però, non è da escludere che si possa anche ambire ad alzare l’asticella.

“Il Gela ha un passato professionistico non indifferente, abbiamo fatto diciott’anni consecutivi di Serie C1 e Serie C2. Ho vissuto anni bellissimi, nelle vesti di calciatore e di tifoso - dichiara Mirko Fausciana, neo direttore tecnico del Gela -. Ritornare a quei fasti è un sogno che coltiviamo e su cui dobbiamo lavorare. Serve tanta pazienza perché ci saranno diversi ostacoli da superare ma ci lavoreremo su”.

Le dichiarazioni di Mirko Fausciana dopo la conferenza stampa di ieri sono abbastanza eloquenti. Giusto sognare e ambire al mondo del professionismo ma è altrettanto giusto farlo con pazienza e programmazione, tenendo sempre a mente cos’è accaduto negli ultimi mesi e quanto si è rischiato di sprofondare dopo un biennio da montagne russe. La priorità della nuova proprietà, intanto, rimane quella di scegliere l’allenatore a cui affidare la panchina biancazzurra. Si punterà su un profilo giovane che sappia gestire nel migliore dei modi le carte che avrà a propria disposizione. I nomi che circolano sono diversi ma, al momento, non sono arrivate conferme ufficiali.