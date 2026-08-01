Caci: “Il mio rinnovo? L’occasione di tornare in B era troppo ghiotta per non approfittarne”

L’Ecoplast affila le armi in vista del prossimo campionato di Serie B, a cui prenderà parte da matricola del torneo.

Gela. L’Ecoplast Volley getta le basi in ottica futura partendo dalle riconferme. Nuovamente impegnato nelle vesti di atleta e direttore sportivo, Sandro Caci e l’intero organigramma dirigenziale hanno optato per il prolungamento del contratto di Gabriele Palmeri, Andrea Simanella e Gaetano Palmieri. Tre elementi fondamentali che si sono resi protagonisti, l’anno scorso, di prestazioni formidabili mantenendo sempre un’ottima continuità di rendimento. Sono loro i primi tre giocatori di cui è stata ufficializzata la permanenza vista l’affidabilità e visto l’attaccamento ai colori rossoneri.

“Abbiamo deciso di riconfermare alcuni dei nostri ragazzi - dichiara ai nostri microfoni Sandro Caci -. Non dimentichiamo che il nostro progetto è fortemente improntato sul talento degli atleti locali”.

Tra i riconfermati c’è anche lo stesso Sandro Caci, che ha colto l’occasione del salto di categoria per tornare a calcare i campi di Serie B dopo diversi anni, anche se farlo con la squadra della sua città avrà sicuramente un sapore diverso. L’esperto schiacciatore, in rossonero per il terzo anno consecutivo, ricoprirà nuovamente le doppie vesti di atleta e direttore sportivo. Un riconoscimento meritato dopo il percorso autorevole della passata stagione e dopo il dominio senza precedenti sul girone B di Serie C. L’Ecoplast sceglie la via della continuità e riparte dalle sue certezze, tra cui lo stesso Caci.

“L’occasione di tornare in B era troppo ghiotta per non approfittarne - prosegue -. Dobbiamo togliere un po’ di ruggine ma voglio divertirmi”.

Il primo obiettivo deve inevitabilmente essere quello di mantenere la categoria. Essendo una matricola, l’Ecoplast deve principalmente puntare a difendere il proprio posto in B dopo aver sfiorato la promozione in più occasioni e averla conquistata solo l’anno scorso. Servirà programmazione per costruire un futuro roseo, e il club locale ci tiene a fare le cose per bene senza correre il rischio di fare il passo più lungo della gamba.

“Quest’anno ambiamo a fare un campionato di consolidamento - conclude -. Vogliamo mantenere la categoria in maniera tranquilla”.