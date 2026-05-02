Verso Gelbison-Gela, Nassi: "Ferrigno parte con la squadra"

Tra i presenti a Castelnuovo Cilento ci sarà anche Marco Ferrigno, anche se il suo nome non figura nell’elenco dei convocati. Il giovane attaccante gelese è partito con la squadra e potrebbe prendere parte alla sfida.

Gela. Terminerà in quel di Castelnuovo Cilento la stagione del Gela, impegnato domani sul campo della Gelbison per l’ultimo ballo di questo campionato di Serie D. È arrivata nell’ultima settimana la tanto attesa penalizzazione, che fortunatamente non ha toccato più di tanto i biancazzurri, a prescindere aritmeticamente salvi. Il vantaggio sulla zona playout resta infatti insormontabile per le squadre che navigano nella zona rossa della graduatoria.

“È l’ultima trasferta, forse la più lunga del campionato - dichiara Maurizio Nassi, vice allenatore del Gela -. Abbiamo tanti acciaccati e tantissimi giovani ma sono sicuro che chi scenderà in campo farà una buona prestazione”.

Sono tanti gli under presenti nell’elenco dei convocati diramato ieri dalla società, che intende giocarsi la sfida contando sul talento dei prodotti del proprio vivaio. Oltre ai soliti volti noti, ci saranno anche Gangi, Cona, Catanzaro e Chessari. Non si tratta della prima convocazione per i quattro giovani ma rimane un chiaro segnale da parte della società, che oramai non ha più nulla da chiedere a questo campionato già da qualche settimana. Out Dario Giacomarro per infortunio. Tra i presenti a Castelnuovo Cilento, invece, ci sarà anche Marco Ferrigno, anche se il suo nome non figura nell’elenco dei convocati. Il giovane attaccante gelese è partito con la squadra e potrebbe prendere parte alla sfida.

“Marco ha avuto diversi problemi, poi si è ripreso e ha giocato con la Juniores in una fase importante - prosegue -. Oggi è con la squadra, valuteremo con calma le sue condizioni anche in base a quelle degli altri”.

Rimane il rammarico per non aver ambito a qualcosina in più. L’equilibrio del campionato lo ha permesso e gli stessi biancazzurri raramente hanno sfigurato, anche in occasione dei big match contro le squadre più attrezzate del girone. La sensazione è sempre la stessa: questa squadra, senza fattori extra campo, avrebbe potuto sognare anche le posizioni più nobili della graduatoria.

“È stata una stagione problematica, abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà. La squadra, nel momento critico, ha tirato fuori gli attributi ed è riuscita a salvarsi con largo anticipo - conclude Nassi-. La priorità era salvarci e ci siamo riusciti in maniera serena e con largo anticipo. Domani cerchiamo di chiudere in bellezza, dopo si valuteranno diverse cose sperando di risolvere tutte le problematiche che ci sono per poi affrontare il prossimo campionato di Serie D in maniera più importante”.