Prima tappa regionale skeet, Matteo D’Amico conquista il gradino più alto del podio
L’evento ha riscontrato parecchio successo e coinvolto diversi appassionati appartenenti ad ogni fascia d’età.
Gela. Matteo D’Amico si aggiudica il primo posto in occasione della prima tappa del campionato regionale di skeet. Il punteggio di 48/50 gli vale il primato assoluto nella kermesse, che ha avuto luogo domenica al TAV Trinacria.
L’evento ha riscontrato parecchio successo e coinvolto diversi appassionati appartenenti ad ogni fascia d’età, dal piccolo Francesco Grasso di tredici anni al senior Angelo Mendola, che ha superato la soglia dei settant’anni.
La classifica completa:
1º Matteo D’Amico con un punteggio di 48/50.
2º Alberto Maganuco con un punteggio di 46/50.
3º Francesco Cantavenera con un punteggio di 43/50.
4º Ignazio Caravotta con un punteggio di 40/50.
5º Cristian Longobardo con un punteggio di 40/50.
6º Rocco Cavaleri con un punteggio di 39/50.