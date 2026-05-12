Prima tappa regionale skeet, Matteo D’Amico conquista il gradino più alto del podio

L’evento ha riscontrato parecchio successo e coinvolto diversi appassionati appartenenti ad ogni fascia d’età.

Gela. Matteo D’Amico si aggiudica il primo posto in occasione della prima tappa del campionato regionale di skeet. Il punteggio di 48/50 gli vale il primato assoluto nella kermesse, che ha avuto luogo domenica al TAV Trinacria.

L’evento ha riscontrato parecchio successo e coinvolto diversi appassionati appartenenti ad ogni fascia d’età, dal piccolo Francesco Grasso di tredici anni al senior Angelo Mendola, che ha superato la soglia dei settant’anni.

La classifica completa:

1º Matteo D’Amico con un punteggio di 48/50.

2º Alberto Maganuco con un punteggio di 46/50.

3º Francesco Cantavenera con un punteggio di 43/50.

4º Ignazio Caravotta con un punteggio di 40/50.

5º Cristian Longobardo con un punteggio di 40/50.

6º Rocco Cavaleri con un punteggio di 39/50.