Jerry Italia

Abusi, silenzi e potere: definitiva la condanna dell’ex sacerdote Rugolo
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L’ultima ‘’Agorà’’ di Franco, una città intera in silenzio
27 aprile 2026 13:09
Regionali 2027: tutti in pista, anche chi non lo dice
11 aprile 2026 13:05
Musei pronti ma senza personale: la riapertura rischia di restare simbolica
11 aprile 2026 12:59
Caso Rugolo, la partita arriva in Cassazione: incrocio di udienze e ombre sulla Diocesi
09 aprile 2026 13:15
Il diritto all’identità negato nel Mediterraneo, Vella al Parlamento Europeo: "Serve una banca dati comune”
09 aprile 2026 12:59
Spaccate in città, l’ipotesi della Procura: “Possibile sistema organizzato dietro i colpi”
07 aprile 2026 11:13
Crack house nel cuore della città: droga, degrado e paura tra i residenti
26 marzo 2026 17:42
‘’Una poesia sospesa’’, la voce dei giovani risuona in piazza Umberto
21 marzo 2026 12:24
Plastic free, in Comune siglato protocollo con la coop Opera Prossima
20 marzo 2026 17:06
Ristori a rilento, verifiche in corso: a Niscemi arrivano i tecnici Irfis
19 marzo 2026 13:19
Harmonylab domina le regionali siciliane: Aurora Spampinato regina di pole, amaca e cerchio
18 marzo 2026 19:04
Visita del vescovo nelle scuole, la protesta di Antonio Messina: lettera al Provveditore e al ministro Valditara
23 gennaio 2026 11:46
Cinghiale avvistato in periferia, poi l’allontanamento: l’animale torna verso le campagne
20 gennaio 2026 13:07
Cinghiale nel quartiere Cantina Sociale, scatta l’allerta: “State lontani, è un animale selvatico”
19 gennaio 2026 12:05
Il predatore in tonaca, dentro il sistema “Rugolo”
13 gennaio 2026 11:22
La “stanza delle farfalle” diventa realtà: inaugurata la Snoezelen Room comunale dopo 5 anni di attesa
08 gennaio 2026 13:34
Carte geologiche da aggiornare e rinnovare, stanziati fondi per le attività
03 gennaio 2026 09:14
Anno nuovo, rimpasto “vecchio”: al via il Risiko delle poltrone a Palazzo di Città
02 gennaio 2026 13:13
Scippi, donne prese di mira: azioni violente e caccia a chi ha agito
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Rischio ambientale, rifinanziato studio "Sentieri": Lorefice, "restituita operatività"
28 dicembre 2025 08:00
Casa all’asta, famiglia salvata: quando il sovraindebitamento diventa tutela
24 dicembre 2025 12:44
La storia di Luigino stasera a Report: verità, giustizia e una ferita ancora aperta
21 dicembre 2025 12:39
Spinasanta, tante famiglie isolate da strade impraticabili
20 dicembre 2025 08:49
Gela in marcia per le vittime della strada
24 novembre 2025 13:32
Processo al vescovo, si valutano nuove parti civili
20 novembre 2025 07:39
Crack tra i giovanissimi: allarme in provincia, il SerD potenzia i servizi
14 novembre 2025 12:17
Ospedale, ladri in azione più volte nell'ultimo periodo
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Lungomare in crisi, esercenti sul piede di guerra: “ZTL senza servizi ci penalizza”
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Via Falcone, dubbi dei residenti sul cantiere e sulla riqualificazione
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Viale Mediterraneo, stretta contro i “Furbetti del motorino”
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“Campione di coraggio e inclusione”, Salvo Bianca premiato in Municipio
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Processo al Vescovo Gisana, richiesto il rito abbreviato
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Fiume Gela, dopo l’allarme del Procuratore, interviene la politica: ''Pronti a cambiare la norma''
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Scarichi “leciti” inquinanti nel fiume. La Procura ‘’Abbiamo le mani legate’’
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Gela tra violenza e riscatto, “Il 99 per cento dei reati dei minori hanno radici in famiglia”
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Droga e disagio psichico, allarme servizi sanitari in città
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Abusi, silenzi e verità: l’appello di Antonio Messina a Monsignor Renna
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Mazzarino, scoppia il caso “Cimitero”: tombe sospette, ossario “discarica” e scontro politico
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Licata: “Nessuna spaccatura, siamo compatti. Ora serve responsabilità, non chiacchiere”
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Discariche abusive, controlli a tappeto: anche il sindaco presente alle verifiche
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Polvere sotto il tappeto? Ora sono macigni, crisi strisciante in maggioranza
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Si vota per le provinciali di secondo livello: in lizza per la presidenza Conti, Di Stefano e Tesauro
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Ancora esche avvelenate per i gatti a Caposoprano, altri episodi denunciati dall'Oipa
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L’ultimo volo di Loris, “Scusa se non abbiamo saputo proteggerti”
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Il Caso “Caltaqua”, dai dubbi sui depuratori ai flussi sospetti: l’inchiesta a doppio filo
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Donne e Lavoro, la lunga strada verso le pari opportunità
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L’Interact Club Niscemi dona trecce di capelli per le pazienti oncologiche
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Cimiteri tra memoria e decoro, il sindaco incontra i familiari dei defunti
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