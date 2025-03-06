Quotidiano di Gela

Jerry Italia

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Abusi, silenzi e potere: definitiva la condanna dell’ex sacerdote Rugolo

15 maggio 2026 11:17

L’ultima ‘’Agorà’’ di Franco, una città intera in silenzio

27 aprile 2026 13:09

Regionali 2027: tutti in pista, anche chi non lo dice

11 aprile 2026 13:05

Musei pronti ma senza personale: la riapertura rischia di restare simbolica

11 aprile 2026 12:59

Caso Rugolo, la partita arriva in Cassazione: incrocio di udienze e ombre sulla Diocesi

09 aprile 2026 13:15

Il diritto all’identità negato nel Mediterraneo, Vella al Parlamento Europeo: "Serve una banca dati comune”

09 aprile 2026 12:59

Spaccate in città, l’ipotesi della Procura: “Possibile sistema organizzato dietro i colpi”

07 aprile 2026 11:13

Crack house nel cuore della città: droga, degrado e paura tra i residenti

26 marzo 2026 17:42

‘’Una poesia sospesa’’, la voce dei giovani risuona in piazza Umberto

21 marzo 2026 12:24

Plastic free, in Comune siglato protocollo con la coop Opera Prossima

20 marzo 2026 17:06

Ristori a rilento, verifiche in corso: a Niscemi arrivano i tecnici Irfis

19 marzo 2026 13:19

Harmonylab domina le regionali siciliane: Aurora Spampinato regina di pole, amaca e cerchio

18 marzo 2026 19:04

Visita del vescovo nelle scuole, la protesta di Antonio Messina: lettera al Provveditore e al ministro Valditara

23 gennaio 2026 11:46

Cinghiale avvistato in periferia, poi l’allontanamento: l’animale torna verso le campagne

20 gennaio 2026 13:07

Cinghiale nel quartiere Cantina Sociale, scatta l’allerta: “State lontani, è un animale selvatico”

19 gennaio 2026 12:05

Il predatore in tonaca, dentro il sistema “Rugolo”

13 gennaio 2026 11:22

La “stanza delle farfalle” diventa realtà: inaugurata la Snoezelen Room comunale dopo 5 anni di attesa

08 gennaio 2026 13:34

Carte geologiche da aggiornare e rinnovare, stanziati fondi per le attività

03 gennaio 2026 09:14

Anno nuovo, rimpasto “vecchio”: al via il Risiko delle poltrone a Palazzo di Città

02 gennaio 2026 13:13

Scippi, donne prese di mira: azioni violente e caccia a chi ha agito

31 dicembre 2025 09:28

Rischio ambientale, rifinanziato studio "Sentieri": Lorefice, "restituita operatività"

28 dicembre 2025 08:00

Casa all’asta, famiglia salvata: quando il sovraindebitamento diventa tutela

24 dicembre 2025 12:44

La storia di Luigino stasera a Report: verità, giustizia e una ferita ancora aperta

21 dicembre 2025 12:39

Spinasanta, tante famiglie isolate da strade impraticabili

20 dicembre 2025 08:49

Gela in marcia per le vittime della strada

24 novembre 2025 13:32

Processo al vescovo, si valutano nuove parti civili

20 novembre 2025 07:39

Crack tra i giovanissimi: allarme in provincia, il SerD potenzia i servizi

14 novembre 2025 12:17

Ospedale, ladri in azione più volte nell'ultimo periodo

12 novembre 2025 08:32

Lungomare in crisi, esercenti sul piede di guerra: “ZTL senza servizi ci penalizza”

10 novembre 2025 12:55

Via Falcone, dubbi dei residenti sul cantiere e sulla riqualificazione

08 novembre 2025 09:46

Viale Mediterraneo, stretta contro i “Furbetti del motorino”

30 ottobre 2025 12:26

“Campione di coraggio e inclusione”, Salvo Bianca premiato in Municipio

30 ottobre 2025 09:34

Processo al Vescovo Gisana, richiesto il rito abbreviato

29 ottobre 2025 14:15

Fiume Gela, dopo l’allarme del Procuratore, interviene la politica: ''Pronti a cambiare la norma''

25 ottobre 2025 12:30

Scarichi “leciti” inquinanti nel fiume. La Procura ‘’Abbiamo le mani legate’’

22 ottobre 2025 13:17

Colonia felina contesa, tra burocrazia e diritti degli animali a Manfria

16 ottobre 2025 12:20

Ottobre Rosa, ‘’la Breast Unit è un ‘’brand’’ della buona sanità siciliana’’

10 ottobre 2025 13:06

Gela, rischio sgombero per diverse famiglie a Santa Lucia

09 ottobre 2025 14:09

“Mediterraneo, il mare che continua a inghiottire vite”, la denuncia della gelese Viviana Di Bartolo

06 ottobre 2025 13:13

Il cantiere infinito del Lungomare, tornano gli operai ma il meteo li blocca

01 ottobre 2025 11:55

Democrazia partecipata, completato progetto per piazza San Giacomo

26 settembre 2025 13:40

Ex lido "Love Beach", un rudere ancora da rimuovere: chi deve intervenire?

21 settembre 2025 09:48

Randagismo, nuova legge e in città l'amministrazione pronta a rafforzare i controlli

16 settembre 2025 08:28

Patente revocata e lavoro sfumato, l’appello di un ex detenuto

15 settembre 2025 12:12

Corse clandestine ad Acate, cavalli al galoppo all’alba

10 settembre 2025 12:34

Gela tra violenza e riscatto, “Il 99 per cento dei reati dei minori hanno radici in famiglia”

05 settembre 2025 12:49

Droga e disagio psichico, allarme servizi sanitari in città

02 settembre 2025 12:15

Gela ‘’contromano’’: droga e incidenti stradali, un’emergenza silenziosa

29 agosto 2025 11:44

Autismo, la "stanza delle farfalle" dimenticata: dopo anni tutto fermo

29 agosto 2025 08:11

Tra cocaina e pistole, la nuova emergenza che scuote la città

26 agosto 2025 13:00

Mancata manutenzione, sterpaglie e strade dissestate: emergenza in via Leoncavallo

26 agosto 2025 09:07

Tolleranza zero: multe, arresti e telecamere contro chi getta rifiuti dal finestrino

13 agosto 2025 12:47

Abusi, silenzi e verità: l’appello di Antonio Messina a Monsignor Renna

13 agosto 2025 12:37

Via Botallo, rivolta dei residenti contro l’antenna di telefonia

09 agosto 2025 12:23

Mazzarino, scoppia il caso “Cimitero”: tombe sospette, ossario “discarica” e scontro politico

09 agosto 2025 09:45

Estumulazioni sospette nel cimitero di Mazzarino, il sindaco denuncia alla Procura

02 agosto 2025 12:18

Sanità, Gela pronta alle barricate, il sindaco: “Ancora tagli e nessuna garanzia per l’Utin”

31 luglio 2025 14:27

Scavone, palazzine Iacp nel degrado: perdite d'acqua e abbandono

20 luglio 2025 09:35

Rugolo non è più “Don”, arriva la rimozione dal clero per l’ex sacerdote ennese

14 luglio 2025 13:19

Licata: “Nessuna spaccatura, siamo compatti. Ora serve responsabilità, non chiacchiere”

12 luglio 2025 13:00

La maggioranza scricchiola e le Regionali diventano per tutti ‘’Una Buona Idea’’

12 luglio 2025 11:49

Risonanza fuori uso, operaio nel limbo sanitario

11 luglio 2025 09:43

L’emergenza dentro l’emergenza, postazione fatiscente per gli operatori del 118

09 luglio 2025 13:18

Veicolazione pasti, tante incertezze per i lavoratori: sit in insieme al sindacato

05 luglio 2025 10:13

Guerra agli sporcaccioni dei rifiuti, in sei mesi sanzioni per 115mila euro

02 luglio 2025 07:15

Tre anni in Appello: Confermato l'abuso, ridotta la pena per Don Rugolo

01 luglio 2025 20:03

Emergenza idrica, a Gela arriva un'autobotte da 14 mila litri

28 giugno 2025 13:52

Inizio estate senza mare per i disabili, mancano ancora le passerelle

28 giugno 2025 12:48

Dissalatori "Pronti....via", acqua dolce ma conti "salati"

23 giugno 2025 11:23

Impianti sportivi, non solo i lavori al "Presti": tra le priorità la nuova pista di atletica e ulteriori obiettivi

21 giugno 2025 07:15

Museo del mare, allestimento in salita: i fondi a disposizione non bastano

15 giugno 2025 07:00

La necropoli "in attesa", tra reperti restaurati e ritardi burocratici

14 giugno 2025 07:15

Viabilità e sicurezza, Tesauro in città: ha incontrato il sindaco Di Stefano

11 giugno 2025 13:18

"Impunita", l'inferno di Di Gennaro: dall'accusa infamante alla rinascita

07 giugno 2025 07:15

Discariche abusive, controlli a tappeto: anche il sindaco presente alle verifiche

04 giugno 2025 10:47

Viabilità locale al collasso, strade ridotte ai minimi termini

01 giugno 2025 16:59

La giudice si astiene, slitta processo al vescovo Gisana e a don Murgano

26 maggio 2025 19:33

Caso Rugolo: nessuna sentenza, Antonio Messina convocato dalla Santa Sede

24 maggio 2025 12:37

"Tutto a posto e niente in ordine": l’Istituto Sturzo celebra il poeta Enzo Salsetta con arte e parole

24 maggio 2025 10:19

Dissalatori, la Regione vuole accelerare per attivarli entro l'estate

23 maggio 2025 08:37

Gatti scomparsi e ritrovati con corde al collo: a Cantina Sociale cresce la paura

22 maggio 2025 12:51

Polvere sotto il tappeto? Ora sono macigni, crisi strisciante in maggioranza

20 maggio 2025 13:07

“Love is Love…”: nella Giornata contro l’Omolesbobitransfobia si alza una voce contro l’odio, per i diritti negati

17 maggio 2025 19:33

Referendum “invisibili”, la sfida per i diritti passa dal silenzio delle urne

10 maggio 2025 12:02

Anche da Gela alla Festa delle Famiglie: a Catania un giorno di festa, rivendicazioni e visibilità

10 maggio 2025 09:46

Si vota per le provinciali di secondo livello: in lizza per la presidenza Conti, Di Stefano e Tesauro

27 aprile 2025 07:24

Ecomed 2025, studenti protagonisti allo stand Impianti Srr

18 aprile 2025 09:20

Ecomed 2025: Impianti Srr punta sul Css, dai rifiuti energia pulita per il futuro

17 aprile 2025 12:15

Ferito alla testa dopo il rito del bacio dei piedi: anziano in ospedale

17 aprile 2025 11:47

Vano ascensore pulito e dopo quarantotto ore nuovamente trasformato in discarica

13 aprile 2025 13:08

Norme sul lavoro, la prova del referendum: volantinaggio Cgil davanti alla bioraffineria

11 aprile 2025 17:44

L’Università che abita il territorio, il Rettore di eCampus in città

11 aprile 2025 17:40

Microchip “fantasma”, ordinanza disattesa e cittadini beffati

28 marzo 2025 12:51

Ancora esche avvelenate per i gatti a Caposoprano, altri episodi denunciati dall'Oipa

26 marzo 2025 08:38

L’ultimo volo di Loris, “Scusa se non abbiamo saputo proteggerti”

23 marzo 2025 19:08

Il Caso “Caltaqua”, dai dubbi sui depuratori ai flussi sospetti: l’inchiesta a doppio filo

21 marzo 2025 12:21

Gatti avvelenati, un'azione seriale: "È un reato penale, attenzione ai bocconi che uccidono"

19 marzo 2025 10:26

Donne e Lavoro, la lunga strada verso le pari opportunità

14 marzo 2025 13:04

L’Interact Club Niscemi dona trecce di capelli per le pazienti oncologiche

12 marzo 2025 12:11

Cimiteri tra memoria e decoro, il sindaco incontra i familiari dei defunti

03 marzo 2025 12:37

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