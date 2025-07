Licata: “Nessuna spaccatura, siamo compatti. Ora serve responsabilità, non chiacchiere”

Il segretario Rino Licata smentisce le voci su fratture interne ai Civici: “Pensiamo al rilancio della città, non a beghe da corridoio”.

Gela. “Nessuna spaccatura, nessuna fronda, nessuna manovra sotto traccia”. Il segretario di “Una Buona Idea”, Rino Licata, da noi contattato risponde secco alle voci che, da giorni, raccontano di un clima teso all’interno del gruppo civico che sostiene l’amministrazione Di Stefano. Una smentita che arriva con toni netti e un appello chiaro all’unità: “Al momento – precisa Licata – l’unico interesse del nostro gruppo è lavorare al rilancio della città in maniera compatta, senza alcuna divisione”.

Rumors, mormorii, retroscena da aula consiliare: Licata li liquida come “chiacchiere”: “In tutte le nostre riunioni – afferma – non è mai emerso alcun malcontento né contestazioni alla linea politica. Per questo, posso affermare con una certa sicurezza che queste voci sono infondate”.

Il segretario civico chiarisce poi la rotta del movimento: “Questo non è il tempo delle divisioni – ribadisce –. La città ci chiede compattezza, soprattutto sul fronte Sanità. Saremo uniti per contrastare il progetto di riordino della rete ospedaliera che, ancora una volta, penalizza Gela. Non possiamo permetterci di restare indietro”.

Ma i fronti aperti non finiscono qui. “C’è il tema del bilancio stabilmente riequilibrato – prosegue – un passaggio cruciale per garantire un vero rilancio amministrativo. La priorità per noi è questa, non certo una campagna elettorale che oggi non ha alcun senso”.

Infine, un messaggio rivolto ai presunti “scontenti” interni, con una punta di ironia: “Se qualcuno ha mal di pancia – chiosa Licata – lo dica chiaramente, non lo mormori nei corridoi. Siamo aperti al confronto, sempre. Ma ora è il momento della responsabilità. Il resto sono solo chiacchiere”.