Crack tra i giovanissimi: allarme in provincia, il SerD potenzia i servizi

Il SerD e la rete provinciale delle dipendenze stanno correndo ai ripari con centri dedicati e un piano per rafforzare gli organici.

Caltanissetta. In provincia di Caltanissetta il fenomeno delle dipendenze tra gli adolescenti è ormai un’emergenza silenziosa ma sempre più evidente. I dati raccontati dagli operatori sanitari parlano di un’esposizione crescente, con un abbassamento drastico dell’età in cui si sperimenta l’uso di sostanze. E la diffusione del crack, soprattutto nel territorio gelese, è diventata in pochi anni un fronte critico.

A confermarlo è il direttore del SerD provinciale, il dottor Massimo Cacciola, che racconta come i servizi territoriali si trovino di fronte a un cambiamento dei consumi: non più un fenomeno tipico dell’età adulta, ma una realtà che coinvolge ragazzi persino sotto la soglia dell’adolescenza.

«La diffusione del crack è sempre più dilagante e si stanno abbassando in modo preoccupante i limiti d’età – afferma - Assistiamo a casi di uso di sostanze pesanti anche tra i giovanissimi preadolescenti».

Il SerD – Servizio per le Dipendenze – è oggi la prima linea dell’intervento sanitario. La Regione Siciliana ha avviato un piano straordinario per potenziare la risposta territoriale: dall’apertura di nuovi centri specifici per il crack alla creazione di una rete provinciale che riunisce scuole, comuni, forze dell’ordine e Asp. Un tavolo permanente che dovrà programmare interventi mirati, soprattutto per la prevenzione nelle fasce più vulnerabili.

Ma l’emergenza non è solo legata ai consumi. A pesare è anche la carenza di personale nei servizi territoriali, con interi ambulatori in sofferenza e operatori prossimi alla pensione. Una criticità che rischia di rallentare diagnosi, presa in carico e continuità terapeutica.

«Stiamo intervenendo per rafforzare l’organico dei servizi. Ci sono pensionamenti importanti e serve personale qualificato per sostenere il lavoro nei SerD. – conclude Cacciola - L’unità operativa delle dipendenze si occupa non solo di droghe, ma anche di dipendenze comportamentali come gioco d’azzardo e disturbi alimentari».

Il quadro, dunque, è complesso: più giovani in difficoltà, sostanze pesanti in circolazione e servizi che devono adeguarsi a un fenomeno in continua trasformazione. La sfida è costruire una risposta rapida ed efficace, capace non solo di curare, ma soprattutto di prevenire.

Un compito che il SerD e la rete provinciale dovranno affrontare nei prossimi mesi, mentre il territorio continua a registrare segnali d’allarme sempre più chiari.