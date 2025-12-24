Nuovo polo agro fotovoltaico, azienda dovrà garantire compensazioni: giunta approva l'accordo

La giunta ha dato il via libera all'accordo raggiunto con la Vei Greenfield 1. Le compensazioni spettanti all'ente vengono calcolate in 400 mila euro

Gela. Da diversi anni, le aree rurali del territorio locale sono sempre più spesso oggetto di forte interesse per aziende che acquistano vaste estensioni di terreni per riconvertile a poli agro fotovoltaici. Uno dei tanti iter autorizzativi in corso è stato completato per il progetto, da dieci megawatt, dall'azienda Vei Greenfield 1, con sede a Milano. Il polo per la produzione di energia da fotovoltaico è previsto in contrada Albanazzo. L'amministrazione comunale, consapevole del peso che questi progetti possono avere, anche rispetto all'occupazione di aree agricole, spinge da tempo per ottenere compensazioni da destinare alla città e ai servizi. Gli aspetti autorizzativi vengono concentrati, in larga parte, nella competenza degli uffici regionali. La giunta ha dato il via libera all'accordo raggiunto con la Vei Greenfield 1. L'ammontare economico delle compensazioni destinate al Comune ammonta a 400 mila euro. L'investimento complessivo dell'azienda per il polo di contrada Albanazzo è di circa sei milioni di euro, prevedendo l’installazione di quasi 24 mila moduli per la produzione, così come riportato nella documentazione presentata agli uffici regionali. La volontà del sindaco Terenziano Di Stefano e dell'assessore Filippo Franzone, che seguono questa e altre procedure analoghe, con gli approfondimenti tecnici affidati al segretario generale Giovanni Curaba, è di applicare il criterio delle compensazioni davanti a ulteriori progetti dello stesso tipo (era già accaduto con quello fotovoltaico presentato da una delle società del gruppo Eni che ha poi garantito compensazioni con interventi di manutenzione nella villa comunale). Nella delibera di giunta, si dispone di utilizzare i fondi della compensazione del polo di Albanazzo per l'acquisto di auto ibride ed elettriche da assegnare ai settori comunali.