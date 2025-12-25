Natale di lutto per l'Aias, morto Rocco Di Caro: fondò e sviluppò il centro Aias di Borgo Manfria

Insieme ai suoi familiari (la moglie Anna Maria Longo e i figli Angelo e Ginetta), nel tempo ha fatto evolvere la struttura di Borgo Manfria, diventata punto di riferimento per la disabilità e non solo

Gela. E' un Natale di lutto per la famiglia Di Caro e per il centro Aias. E' morto Rocco Di Caro, punto di riferimento della struttura sanitaria e di riabilitazione. Era ricoverato in ospedale, nel reparto di Cardiologia, e sembra che nelle scorse ore le sue condizioni si siano aggravate fino alla morte. Insieme ai suoi familiari (la moglie Anna Maria Longo e i figli Angelo e Ginetta), nel tempo ha fatto evolvere la struttura di Borgo Manfria, diventata punto di riferimento per la disabilità e non solo. Sono tanti i riconoscimenti conseguiti per l'attività svolta in Aias, con un centro ormai punto fondamentale sul territorio e ampliato con progetti per il cosiddetto “dopo di noi”. Di Caro ha maturato inoltre una passione politica che nel tempo lo ha condotto a sostenere soprattutto la causa di Forza Italia.